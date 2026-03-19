Лионель Месси забил 900-й гол в карьере
Нападающий футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил 900-й гол в профессиональной карьере.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, аргентинец отличился в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ против "Нэшвилла", который завершился вничью (1:1).
Юбилейный мяч стал очередным достижением восьмикратного обладателя "Золотого мяча". В составе "Барселоны" Месси забил 672 гола, за ПСЖ - 32, за "Интер Майами" - 81, а в составе сборной Аргентины - 115.
Его главный конкурент Криштиану Роналду по-прежнему лидирует по общему числу голов - на счету португальца 965 мячей, однако в последние недели он не увеличивал показатель из-за бойкотов, а затем из-за травмы.
