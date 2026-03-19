Фестиваль Новруза в Баку – особенные дети, выставка-ярмарка, концерт талантов

В Азербайджанской государственной детской филармонии в рамках двухдневного "Фестиваля Новруза" состоялись яркие и разнообразные концертные программы, передает Day.Az.

В ходе фестиваля зрителям была представлена выставка-ярмарка ОО "Социальная поддержка семьям детей с особыми потребностями", включающая изделия ручной работы и художественные произведения.

Поддержка детей с особыми потребностями, содействие их интеграции в общество и раскрытию творческого потенциала являются одними из приоритетных направлений деятельности филармонии. Оказываемое внимание и забота наполняют их жизнь светом и дарят надежду на будущее. Ведь каждый ребенок, окруженный любовью и поддержкой, способен раскрыть свой талант.

В первый день фестиваля состоялась церемония открытия выставки-ярмарки. Заместитель председателя объединения Мухаммед Ибадов в своем выступлении выразил глубокую благодарность руководству филармонии за оказанную поддержку и рассказал о деятельности организации. После этого началась концертная программа.

В художественной части концерта выступили талантливые солисты филармонии и детский хор "Шамс", подарив зрителям яркие и запоминающиеся музыкальные номера. Представленные в программе произведения объединили красоту национальной и мировой музыки, передав атмосферу весеннего обновления. Выступления юных исполнителей были встречены бурными аплодисментами.

Во второй день фестиваля состоялся сольный концерт ансамбля народных инструментов "Садаф" Государственной детской филармонии. Художественный руководитель ансамбля Генча Мехтиева и ханенде-преподаватель Эльбрус Нифталиев на протяжении многих лет успешно работают в филармонии. В основе репертуара коллектива - мугамы, народные песни и произведения композиторов, отражающие богатое музыкальное наследие Азербайджана.

На сцене выступили юные исполнители, воспитанники филармонии. Концерт открылся выступлением художественного руководителя ансамбля Гёнчи Мехтиевой, которая рассказала о многолетней деятельности коллектива, его достижениях и международных гастролях.

В рамках мероприятия минутой молчания была почтена память одного из ярких участников ансамбля - шехида 44-дневной Отечественной войны Тогрула Гаджиева.

Выступила также победительница V конкурса мугама, бывшая солистка филармонии Садаф Будагова, которая выразила благодарность своим наставникам и подчеркнула их вклад в развитие молодых талантов.

Одним из запоминающихся моментов концерта стало выступление преподавателя танца Нураны Гамбаровой, которая вместе с Генчей Мехтиевой присоединилась к ансамблю на сцене.

В завершение директор филармонии, пианистка Саида Тагизаде и заместитель директора Лейла Мурадзаде поздравили коллектив и педагогов, пожелав им дальнейших творческих успехов. В знак признательности им были вручены памятные подарки.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.