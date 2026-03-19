В Иране арестованы новые подозреваемые в связях с Израилем

Правоохранительные органы Ирана задержали еще 97 человек, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.

Как передает Day.Az, информация об этом была распространена Министерством разведки Ирана.

Сообщается, что у задержанных было обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов.

Напомним, что ранее в Иране по подозрению в "сотрудничестве с врагом" были задержаны не менее 500 человек.