https://news.day.az/world/1823219.html В Иране арестованы новые подозреваемые в связях с Израилем Правоохранительные органы Ирана задержали еще 97 человек, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем. Как передает Day.Az, информация об этом была распространена Министерством разведки Ирана. Сообщается, что у задержанных было обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов.
В Иране арестованы новые подозреваемые в связях с Израилем
Правоохранительные органы Ирана задержали еще 97 человек, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.
Как передает Day.Az, информация об этом была распространена Министерством разведки Ирана.
Сообщается, что у задержанных было обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов.
Напомним, что ранее в Иране по подозрению в "сотрудничестве с врагом" были задержаны не менее 500 человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре