Азербайджан в месяц Рамазан провел гуманитарные кампании в различных странах

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, в рамках гуманитарной поддержки в качестве страны-донора при содействии Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AIDA) в течение месяца Рамазан этого года в различных странах были проведены масштабные мероприятия, в том числе ряд гуманитарных акций, ифтаров и благотворительных кампаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД, в районах вокруг столицы Сирии - Дамаска были организованы ифтары и розданы пакеты с продовольствием.

Наряду с этим, в лагерях беженцев в Афганистане помощь была оказана 150 семьям, а в столице Индонезии Джакарте в мечети "Истиклал" пакеты с продовольствием были переданы детям, оставшимся без попечения. Кроме того, ифтары были организованы в центре талассемии "Sunday" в Пакистане, в мечети "Халид ибн Валид" в столице Эфиопии Аддис-Абебе, а также в Гамбии и Гвинее-Бисау.

"Указанные мероприятия, реализованные в тесной координации с нашими дипломатическими представительствами в соответствующих странах, в основном направлены на поддержку малообеспеченных слоев населения в мусульманских странах и обществах с преобладающим мусульманским населением.

Эти инициативы, охватывающие пространство Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, одновременно отражают приверженность нашей страны высоким духовным ценностям, принципам гуманизма и традициям мультикультурализма, формировавшимся на протяжении веков".