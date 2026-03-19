Sony откажется от своего ключевого бренда в экосистеме PlayStation

Компания Sony Interactive Entertainment сообщила о намерении отказаться от брендов PlayStation Network и PSN во всех своих продуктах к сентябрю этого года.

Как передает портал Insider Gaming, изменения будут носить исключительно визуальный характер и не повлияют на функциональность сервисов, передает Day.Az.

В компании пояснили, что такой шаг направлен на упрощение и унификацию брендинга. При этом все ключевые возможности - мультиплеер, цифровая дистрибуция, облачные сохранения и социальные функции - останутся без изменений. Пользователи получат соответствующие уведомления о нововведениях.

Сервис PlayStation Network был запущен в 2006 году вместе с выходом PlayStation 3 и с тех пор стал важной частью экосистемы компании. К началу 2025 года его ежемесячная аудитория превышала 129 миллионов пользователей.

PlayStation Network (PSN) - это онлайн-платформа от Sony Interactive Entertainment, предоставляющая доступ к цифровым играм, сетевому режиму, облачным сохранениям и социальным инструментам.