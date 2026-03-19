МЧС будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме в связи с праздниками Новруз и Рамазан.

Об этом сообщили Day.Az в ведомстве.

Отмечено, что согласно приказу министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, в нерабочие праздничные дни соответствующим структурным подразделениям и учреждениям министерства даны поручения с целью обеспечения оперативного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия в местах проведения праздничных мероприятий и массового скопления людей, оперативного устранения их возможных последствий, а также более надёжного обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан.