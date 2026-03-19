Экономический рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения экономической политики президента США Дональда Трампа опустился до рекордно низкого уровня на фоне обеспокоенности избирателей ростом цен, вызванным военной операцией против Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Newsweek, это отражается в результатах национального опроса.

Согласно данным издания, общий рейтинг одобрения работы Трампа составил 38% и не изменился по сравнению с предыдущим исследованием. При этом доля американцев, недовольных деятельностью президента, выросла до 59%, увеличившись на один процентный пункт.

Как отмечает Newsweek, основной причиной снижения рейтинга стали вопросы экономики и стоимости жизни - избиратели все больше переживают из-за роста цен, спровоцированного конфликтом с Ираном.

"Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа по экономическим вопросам и вопросам стоимости жизни опустился до рекордно низких значений, поскольку избиратели все сильнее обеспокоены ростом цен, связанным с войной с Ираном", - пишет издание.