Джейхун Байрамов рассказал о дроновой атаке на Нахчыван на встрече министров в Эр-Рияде

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал о нападениях дронов на Нахчыван на встрече министров в Эр-Рияде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, Дж.Байрамов принял участие в консультационной встрече министров, состоявшейся в городе Эр-Рияд Королевства Саудовская Аравия, с целью обсуждения и координации путей поддержки безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока.

Было отмечено, что последствия эскалации не ограничиваются отдельными странами, а создают более широкие региональные и глобальные риски, ставя под угрозу жизнь гражданского населения и инфраструктуру.

Министр проинформировал участников о нападениях с использованием беспилотных летательных аппаратов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана с территории Ирана 5 марта. В результате нападения пострадали 4 гражданских лица, был нанесен серьезный ущерб критической инфраструктуре, включая Международный аэропорт Нахчыван.

Было отмечено, что Азербайджан, демонстрируя решимость защищать свой суверенитет, территориальную целостность и безопасность своих граждан всеми законными средствами, дал оперативный и решительный ответ.

Министр выразил надежду на то, что заверения иранской стороны о проведении всестороннего расследования инцидента будут выполнены, и будут приняты необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.

В то же время министр проинформировал о шагах, предпринятых Азербайджаном после возникшей военной обстановки, в том числе о гуманитарной помощи, оказанной Ирану. Было отмечено, что последняя помощь была направлена 18 марта в преддверии праздников Новруз и Рамазан. Через территорию Азербайджана были созданы условия для доставки помощи третьими странами и эвакуации гражданского населения.

Подчеркнуто, что расширение географии конфликта представляет опасность и должно быть немедленно остановлено. Отмечено, что продолжение нацеливания на государства региона углубляет раскол и подрывает долгосрочную стабильность.

В этом контексте была особо подчеркнута важность принципа ответственности и вовлеченности стран региона в обеспечении мира и безопасности.

В заключение отмечено, что строгое соблюдение основных принципов международного права - уважение суверенитета и территориальной целостности, отказ от применения силы и невмешательство во внутренние дела - является единственным путём к устойчивому миру и стабильности в регионе.