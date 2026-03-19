МВД обратилось к гражданам, планирующим поездку в Карабах

Гражданам, направляющимся в Карабах, запрещается провозить легковоспламеняющиеся вещества.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана к гражданам, отправляющимся в Карабах в дни праздников Новруз и Рамазан.

В обращении отмечается, что для свободного и беспрепятственного посещения Карабаха необходимо заранее зарегистрироваться на соответствующем портале. Лица, отправляющиеся в поездку на личном легковом автомобиле, не должны отклоняться от установленных маршрутов.

Подчеркивается, что в праздничные дни сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.