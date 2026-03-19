Азербайджанские ковры выставлены в Париже по случаю Новруза

В честь празднования Новруз байрамы Ассоциация друзей Азербайджана, в партнерстве с Arts Council Azerbaijan и при поддержке Посольства Республики Азербайджан во Франции, организовала в Париже уникальную выставку под названием "Весенние сияния на коврах Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выставка, проходившая в Культурном центре посольства Азербайджана, проводится в рамках проекта "Вторая жизнь", направленного на реставрацию и повторное использование традиционных произведений искусства. Экспозиция демонстрирует богатство и разнообразие азербайджанского коврового искусства, известного своими изысканными узорами, гармоничной цветовой палитрой и глубокими символическими значениями.

Церемония открытия состоялась в присутствии чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой, президента Ассоциации друзей Азербайджана Жерома Бегена, а также многочисленных представителей культурной, художественной и экономической сфер.

В своей речи Л.Абдуллаева подчеркнула, что ковровое искусство в Азербайджане, обладающее многовековой традицией, является важнейшей частью национальной идентичности. Она напомнила, что эти ковры - не просто декоративные объекты, но подлинные свидетельства культурного наследия, отражающие мировоззрение, эстетику и ценности азербайджанского народа.

Ж.Беген выразил свою радость от возможности приветствовать гостей от имени ассоциации и отметил важность выставки в миссии Ассоциации друзей Азербайджана, которая заключается в продвижении во Франции богатства азербайджанского искусства и культурного наследия, а также в укреплении культурного диалога между двумя странами.

Сона Гулиева, основательница проекта "Вторая жизнь", также выступила на церемонии, подчеркнув значимость реставрации и сохранения ковров в контексте передачи традиций и устойчивого развития.

Выставка вызвала живой интерес у посетителей, предоставив уникальную возможность окунуться в древнее ремесло и способствуя укреплению культурного обмена между Францией и Азербайджаном.

Вечер завершился в дружеской атмосфере за традиционным новрузовским столом, где гости смогли попробовать символические азербайджанские сладости.