https://news.day.az/world/1823165.html Назначен новый глава Совбеза Ирана Тегеран официально объявил о назначении Саида Джалили на пост секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана. Как передает Day.Az, соответствующий указ подписал верховный лидер Моджтаба Хаменеи. Джалили сменил на этом посту Али Лариджани, погибшего в результате недавних израильских ударов.
Джалили в разные годы занимал ряд ключевых должностей, включая пост главы администрации Высшего руководителя и заместителя министра иностранных дел по делам Европы и Америки. Неоднократно участвовал в президентских кампаниях.
