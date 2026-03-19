Назначен новый глава Совбеза Ирана

Тегеран официально объявил о назначении Саида Джалили на пост секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Как передает Day.Az, соответствующий указ подписал верховный лидер Моджтаба Хаменеи.

Джалили сменил на этом посту Али Лариджани, погибшего в результате недавних израильских ударов.

Джалили в разные годы занимал ряд ключевых должностей, включая пост главы администрации Высшего руководителя и заместителя министра иностранных дел по делам Европы и Америки. Неоднократно участвовал в президентских кампаниях.