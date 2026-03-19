На Земле ожидается сильнейшая за последние месяцы магнитная буря

Сильнейшая за последние месяцы магнитная буря начнется на Земле в четверг и продлится около шести дней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН) в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается в сообщении, за последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался в сторону ужесточения.

"Полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток - до вторника будущей недели (24 марта)", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

На силу магнитной бури повлияли несколько факторов. Во-первых, к планете идет выброшенная вспышками солнечная плазма. А во-вторых, влияние оказывают корональные дыры на Солнце.

Предполагается, что пик бури может произойти с 19 по 21 марта. В это время на планете могут возникнуть полярные сияния на широтах 50-55 градусов. Ослабевать магнитная буря начнет с 22 по 24 марта, когда будет наблюдаться более слабый "хвост" от влияния корональных дыр.