Yelo Bank провел социальную акцию

В этом году празднование Новруза и священного месяца Рамазан совпало по времени, напоминая о значимости добрых дел, взаимной поддержки и солидарности. Традиция делиться добром в эти особенные дни приобретает ещё более глубокий смысл.



Оставаясь верным своей многолетней миссии - быть рядом с людьми в важные моменты их жизни, Yelo Bankреализовал очередную социальную инициативу. В городе Сумгаит при поддержке Азербайджанского Общества Красного Полумесяца была организована встреча с семьями шехидов, ветеранами и лицами, нуждающимися в социальной поддержке.



В рамках мероприятия участникам были вручены праздничные наборы, призванные создать атмосферу заботы и тепла в их домах.



Основная цель инициативы - донести праздничное настроение до каждой семьи, особенно до тех, кто больше всего нуждается во внимании и поддержке, а также укрепить чувство общественной солидарности.



Yelo Bank и в дальнейшем намерен продолжать проекты в сфере корпоративной социальной ответственности, направленные на повышение благополучия общества.



Банк желает всем мира, благополучия и светлых праздничных дней.



