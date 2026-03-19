США могут направить на Ближний Восток тысячи дополнительных военнослужащих

Вашингтонская администрация рассматривает возможность переброски дополнительно тысяч американский военных на Ближний Восток, в том числе для участия в операции против Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, американская сторона "рассматривает возможность размещения тысяч военных США для поддержки действий на Ближнем Востоке". Как уточняется в публикации, этот шаг, в частности, может помочь США "обеспечить свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив". По сведениям агентства, для этого США могут попытаться "разместить военных США на иранском побережье".

Кроме того, вашингтонская администрация обсуждает возможность переброски войск на иранский остров Харк, говорится в материале.