Сегодня в Азербайджане короткий рабочий день

Cегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день.

Как сообщает Day.Az, это отражено в статье 108 Трудового кодекса.

Согласно законодательству, в предпраздничные дни, не считающиеся рабочими, продолжительность рабочего дня сокращается на один час независимо от количества рабочих дней в неделе.

Отметим, что с завтрашнего дня в Азербайджане начинаются праздничные дни. В связи с праздниками Новруз и Рамазан 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 марта являются нерабочими днями. С учетом субботы и воскресенья подряд будет 11 дней отдыха. 31 марта считается первым рабочим днем после праздников.