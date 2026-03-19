Мировые авиакомпании повышают цены на билеты из-за ситуации на Ближнем Востоке

Мировые авиакомпании продолжают пересматривать тарифы на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, передает в четверг Day.Az.

Повышение цен на билеты связано с ростом стоимости авиакеросина, который резко подорожал после атак на нефтеперерабатывающие заводы в регионе и ограничений транспортировки нефти через Ормузский пролив.

Эти события стали следствием военного конфликта США и Израиля с Ираном, что также привело к стремительному росту цен на нефть.

Некоторые авиаперевозчики уже объявили о конкретных изменениях тарифов. Так, AirAsia на прошлой неделе сообщила о временном повышении стоимости билетов и топливных сборов, отметив, что тарифы будут пересматриваться в зависимости от рыночной ситуации. Thai Airways ожидает роста цен на билеты примерно на 10-15%, а австралийская Qantas уже повысила стоимость перелетов на разных направлениях в зависимости от маршрута.

Скандинавская SAS ввела "временную корректировку цен", а Air New Zealand увеличила стоимость билетов эконом-класса: на внутренних рейсах на 10 новозеландских долларов (около 5,10 евро), на коротких международных маршрутах - на 20 долларов (10,20 евро), а на дальнемагистральных рейсах - на 90 долларов (45,90 евро).

В целом, в число компаний, повышающих тарифы в ответ на рост цен на авиакеросин, также входят Cathay Pacific, AirAsia и Thai Airways, и эта тенденция продолжает усиливаться по мере ухудшения геополитической ситуации и роста мировых цен на нефть.