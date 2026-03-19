Сколько Азербайджан заработал на экспорте газа в Сирию?

В январе текущего года Азербайджан экспортировал в Сирию 100,266 миллиона кубометров природного газа в газообразном виде на сумму 33,504 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, поставки осуществлялись в рамках расширения энергетического сотрудничества между странами.

Напомним, что 12 июля текущего года в ходе рабочего визита президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан был подписан меморандум о взаимопонимании между SOCAR и правительством Сирийской Арабской Республики. Документ подписали председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мухаммад аль-Башир.

С 2 августа начались поставки азербайджанского газа в Сирию транзитом через Турцию. На первом этапе проекта планируется ежегодный экспорт на уровне 1,2 миллиарда кубометров. Газ будет направляться на электростанции в Алеппо и Хомсе через турецкий город Килис и использоваться для выработки электроэнергии. Ожидается, что это позволит обеспечить генерацию на уровне 1 200-1 300 мегаватт.

Отметим, что в целом в январе 2026 года Азербайджан экспортировал 2,292 миллиарда кубометров природного газа на сумму 687,506 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в стоимостном выражении сократился на 182,6 миллиона долларов, или на 21 процент, а по объему - на 46,9 миллиона кубометров, или на 2 процента.