Трамп пригрозил уничтожить объекты месторождения Южный Парс в Иране

Американский президент Дональд Трамп пригрозил, что США уничтожат объекты иранского газового месторождения Южный Парс, если исламская республика атакует комплексы по производству СПГ в Катаре.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Truth Social.

По его словам, Соединенные Штаты ничего не знали об атаке Израиля на месторождения Южный Парс, и Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел ни малейшего представления о том, что это произойдет.

"К сожалению, Иран не знал об этом, как и о каких-либо важных фактах, касающихся атаки на Южный Парс, и неоправданно и несправедливо атаковал часть катарского объекта по производству сжиженного природного газа. Израиль больше не будет совершать никаких атак на это чрезвычайно важное и ценное месторождение Южный Парс, если только Иран не решит атаковать... Катар. В этом случае Соединенные Штаты Америки, с помощью или без помощи Израиля, уничтожат все газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, каких Иран никогда прежде не видел. Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана, но если катарский завод СПГ снова подвергнется нападению, я без колебаний это сделаю", - написал он.