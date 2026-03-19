Салах вошел в топ-10 бомбардиров Лиги чемпионов всех времен

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил 50-й гол в Лиге чемпионов и вошел в десятку лучших бомбардиров турнира за всю историю.

юбилейный мяч египтянин оформил в матче против "Галатасарая". После нереализованного пенальти в первом тайме Салах реабилитировался после перерыва: сначала он отдал голевую передачу Уго Экитике на 52-й минуте, а затем отличился сам на 62-й.

Этот гол позволил Салаху обойти Альфредо ди Стефано и подняться на 10-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Он делит эту позицию с Тьерри Анри.

Впереди в рейтинге находятся такие легенды, как Рууд ван Нистелрой, Томас Мюллер, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Рауль, Карим Бензема, Роберт Левандовски, Лионель Месси и Криштиану Роналду.