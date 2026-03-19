Иран потребовал компенсации от ОАЭ

Иран требует от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) компенсации за ущерб вследствие ударов, нанесенных США по Исламской Республике с эмиратской территории. Об этом написал постоянный представитель Тегерана при ООН Саид Иравани в письме генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, передает агентство NourNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В письме говорится, что "противоправные действия" ОАЭ повлекли за собой их международно-правовую ответственность и требуют возмещения ущерба, в том числе выплату компенсации за все материальные и нематериальные убытки, причиненные Ирану.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.