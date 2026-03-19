Пентагон запросил сотни миллиардов долларов на войну с Ираном

Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс США на выделение более 200 миллиардов долларов на финансирование войны в Иране. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным трех других источников, эта сумма значительно превысит затраты на масштабную кампанию воздушных ударов, проводимую администрацией на сегодняшний день, и вместо этого будет направлена ​​на срочное увеличение производства критически важного вооружения, израсходованного в ходе ударов по тысячам целей, нанесенных американскими и израильскими войсками за последние три недели.

Тем не менее остается неясным, какую сумму Белый дом в конечном итоге запросит у законодателей Конгресса. Высокопоставленный представитель администрации отметил, что некоторые чиновники Белого дома считают, что запрос Пентагона не имеет реальных шансов на одобрение в Конгрессе и добавил, что за последние две недели Пентагон выдвинул несколько различных вариантов запроса на финансирование.

Как отмечает издание, этот огромный запрос почти наверняка встретит сопротивление со стороны законодателей, выступающих против конфликта.