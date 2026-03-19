Бахрейн и Кувейт продлили закрытие воздушного пространства

Авиационные власти Бахрейна и Кувейта вновь продлили режим закрытия воздушного пространства своих стран для полетов, введенный еще 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока, передает Day.Az.

"Полеты над Бахрейном и Кувейтом будут запрещены еще как минимум 12 часов - до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что Бахрейн допускает отдельные полеты по спецразрешениям из аэропорта Манамы по кратчайшему коридору в сторону соседней Саудовской Аравии.

В настоящее время также закрыто небо над Ираном и Ираком, на несколько часов в сутки разрешает полеты Катар, частично открыто воздушное пространство ОАЭ и Сирии, периодически прекращаются полеты в Израиле.