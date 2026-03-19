Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздниками

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к населению с призывом соблюдать безопасность на дорогах в праздничные дни.

Как передает Day.Az, с учетом ожидаемого роста интенсивности движения по всей территории страны в праздничные дни, всех участников дорожного движения призывают быть более внимательными и ответственными.

"Следует учитывать, что каждое решение, принимаемое во время движения, напрямую влияет на жизнь и здоровье людей, а даже малейшая невнимательность может привести к тяжелым последствиям.

В связи с этим при отправлении в путь необходимо правильно оценивать дорожные и погодные условия, заранее проверять техническое состояние транспортных средств, а в ходе движения строго соблюдать установленные скоростные ограничения, безопасную дистанцию, а также другие требования, обеспечивающие общую безопасность движения.

В праздничные дни с целью обеспечения безопасности участников дорожного движения служба сотрудников дорожной полиции будет организована в усиленном режиме", - говорится в сообщение.

Дорожная полиция также напомнила, что безопасность на дорогах зависит от ответственного поведения каждого:

"Чтобы праздничное настроение не было омрачено дорожно-транспортными происшествиями, всех участников движения призывают строго соблюдать правила и проявлять внимательное отношение как к собственной жизни, так и к безопасности других участников движения.

Главное управление Государственной дорожной полиции поздравляет всех участников дорожного движения с праздником и желает каждому комфортных и безопасных поездок".