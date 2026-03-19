В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о высказываниях Никола Пашиняна о "космических" амбициях Армении.

Никол Пашинян в очередной раз продемонстрировал мастерство политического воображения, заявив, что до Луны Армении не хватило всего лишь какой-то малости - четырехсот тысяч ученых, как у американцев.

Логика, прямо скажем, стальная: оказывается, преградой к звездам являются вовсе не пустые карманы или отсутствие собственного Байконура, а исключительно дефицит светлых голов. Будь в распоряжении премьера такая армия инженеров, космический корабль "Армения-1" уже давно бы высадился там.

Если на секунду поддаться этому полету фантазии и представить армянский десант на спутнике Земли, то сценарий развернется молниеносно.

Едва первый хачкар с характерным звоном вонзится в лунную пыль, мировое сообщество узнает много нового. Уже через пятнадцать минут из каждого утюга в Ереване польются доказательства того, что армяне жили там еще 5000 лет назад.

Самое интересное начнется, когда в дело вступит политический азарт. В центре столицы тут же организуют многотысячный митинг с требованием признать Луну исконно армянской территорией, а к Вашингтону предъявят иск за миссию "Аполлон".

Шутка ли - топтали "святую" землю предков, затирали следы "древнейшей цивилизации" и даже не спросили разрешения у хозяев...

Пожалуй, мировому сообществу стоит выдохнуть: пока четыреста тысяч армянских ученых не материализовались из воздуха, Луна в относительной безопасности.