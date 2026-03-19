Праздник Рамазан приходится на 20 марта

Праздник Рамазан в этом году приходится на 20-е марта.

Как передает Day.Az, об этом говорится в праздничном поздравлении председателя Управление мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде.

"Министерство науки и образования Азербайджанской Республики, ссылаясь на информацию Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насиреддина Туси, а также на фетву, принятую Советом фетв при Совете руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств, сообщает, что в этом году 1-е число месяца Шавваль - праздник Рамазан (Ид аль‑Фитр), Ин ша Аллах, по григорианскому календарю приходится на 20 марта", - сказал он.

По его словам, одним из важных деяний поста является выплата фитр-закята.

"Его время наступает в последний день месяца Рамазан - вечером накануне праздника, после вечернего намаза. Согласно фетве, каждому имеющему возможность человеку рекомендуется выплачивать фитр-закят в размере 10-15 манатов на человека. По шариату фитр является милостыней за жизнь, и каждый обеспеченный мусульманин обязан выплатить фитр-закят за каждого члена своей семьи и передать его нуждающимся и малообеспеченным семьям. Это также направлено на то, чтобы каждая семья смогла почувствовать праздничное настроение", - говорится в поздравлении.