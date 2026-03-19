Верю в необратимость диалога между Азербайджаном и Арменией

В эфире аналитической платформы Baku Network вышел выпуск программы "Диалог с Тофиком Аббасовым", посвященный динамике армяно-азербайджанского диалога, роли общественных инициатив и перспективам мирной повестки между Баку и Ереваном.

Как сообщает в четверг Day.Az, гостем студии стал руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. В ходе беседы он рассказал о развитии инициативы "Мост мира", расширении формата общественного диалога, перспективах экономического взаимодействия, а также о восприятии мирного процесса в армянском обществе.

По словам Навасардяна, значимым аспектом текущего этапа стало поэтапное развитие контактов.

"Для меня наиболее привлекательным является то, что инициатива развивается шаг за шагом, и каждый раз участники даже немного удивляются тому, как это у них получается", - сказал он.

Говоря о дальнейшем расширении формата, руководитель Ереванского пресс-клуба подчеркнул, что без участия широкой общественности даже наиболее серьезные инициативы на официальном уровне могут затягиваться и оказываться зависимыми от политической конъюнктуры.

"Нам было важно, чтобы формат не ограничивался узким кругом участников, поскольку без вовлечения широкой общественности, какими бы прорывными ни были инициативы на официальном уровне, процесс может затянуться и оказаться подверженным конъюнктуре", - сказал он.

Б.Навасардян считает, что если Баку и Ереван не свернут с курса, взятого несколько месяцев назад, ничто не сможет этому помешать.

Завершая беседу, руководитель Ереванского пресс-клуба заявил, что верит в необратимость диалога и в необходимость ограждать мирную повестку от внешних потрясений.

