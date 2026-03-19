Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили перспективы расширения сотрудничества

18 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Ишаком Даром в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию.

Министры обменялись мнениями о последних региональных событиях, подчеркнув важность деэскалации, соблюдения международного права и совместных усилий по поддержанию мира и стабильности.

Стороны подтвердили стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном, отметив взаимное доверие, солидарность и неизменную поддержку по вопросам, представляющим первостепенный национальный интерес.

В ходе обсуждений также рассматривались перспективы расширения сотрудничества в политической, экономической сферах и сфере транспортной инфраструктуры. Министры подчеркнули важность тесной координации в рамках региональных и международных платформ.