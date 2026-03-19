Ближневосточный энергогигант пошел на экстренную меру из-за войны в Иране

Руководство одного из крупнейших газодобывающих предприятий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - компании Dana Gas - пошло на экстренную меру из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Al-Monitor со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Всех сотрудников энергогиганта в экстренном порядке эвакуировали с месторождения на территории Иракского Курдистана из-за участившихся ракетных ударов в охваченном войной регионе.

Как отметили собеседники портала, пойти на такого рода меры руководство Dana Gas решилось из-за рисков повторного нападения Ирана. Ранее вышеуказанное месторождение уже подвергалось атакам с участием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако тогда начальство энергогиганта никак не отреагировало на усилившуюся угрозу.