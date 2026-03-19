Иран может ввести пошлину для судов, проходящих через Ормузский пролив

В парламенте Ирана разрабатывается законопроект о введении пошлины для судов, проходящих через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом заявила депутат парламента Сомайе Рафии в комментарии местным СМИ.

По ее словам, в случае принятия инициативы иностранные государства будут обязаны выплачивать Ирану сбор за безопасный проход своих судов через пролив, а также за обеспечение безопасности при транспортировке энергетических ресурсов и продовольствия.

Рафии подчеркнула, что Иран располагает необходимыми возможностями для гарантирования безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.