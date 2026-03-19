Завтра в Азербайджане выпадет снег

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем местами возможен дождь. Ночью и утром местами будет туман. Подует умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем - 10-14° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

Начиная с западных районов Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах осадки могут усилиться, возможны грозы, в горных районах - град. Местами будет туман. Западный ветер в отдельных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6-10° тепла, днем - 11-15° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем - 5-10° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az