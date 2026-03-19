Игрок "Барселоны" вызван в сборную Азербайджана U19

Футболист "Барселоны" Ибрагим Бабаев получил вызов в сборную Азербайджана U19 на матчи отборочного раунда чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), команда с сегодняшнего дня по 21 марта проведет учебно-тренировочный сбор в Баку, после чего отправится на квалификационные игры.

Бабаев, родившийся в 2008 году, представляет один из сильнейших клубов мира и является одним из самых перспективных игроков в своей возрастной категории. Его включение в заявку подчеркивает уровень доверия со стороны тренерского штаба и усиливает атакующий потенциал команды.

С 22 по 30 марта сборная Азербайджана выступит в первом раунде квалификации, который пройдет в Каунасе. В группе 6 Лиги В соперниками станут сборные Литвы и Северной Ирландии.

Отметим, что по итогам первого этапа лучшие команды продолжат борьбу за выход в финальную стадию чемпионата Европы.