Apple предупредила о рисках перегрева iPhone при зарядке

На сайте Apple есть рекомендации по корректному использованию iPhone, направленные на продление срока службы аккумулятора и снижение риска перегрева устройств. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, Apple подчеркивает важность соблюдения температурного режима. Оптимальным диапазоном для работы устройства названы значения от 16 до 22 градусов Цельсия. Отклонения от этих показателей могут повлиять на поведение смартфона: при низких температурах сокращается время автономной работы, а при высоких возрастает риск повреждения компонентов.

Отдельное внимание уделяется использованию защитных чехлов во время зарядки. В Apple отмечают, что некоторые аксессуары могут препятствовать эффективному отводу тепла, усиливая нагрев устройства. В связи с этим пользователям рекомендуется снимать чехол на время зарядки либо выбирать модели, совместимые с MagSafe, предусматривающие улучшенную вентиляцию.

Кроме того, компания советует использовать сертифицированные зарядные устройства и кабели, поскольку неоригинальные аксессуары могут обеспечивать нестабильное напряжение, что также увеличивает вероятность перегрева.

Соблюдение этих рекомендаций, по оценке экспертов, позволяет поддерживать состояние аккумулятора на уровне выше 80% даже после нескольких лет активной эксплуатации.