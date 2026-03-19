Yelo Bank продолжит обслуживать своих клиентов в период длительных праздничных выходных по случаю Новруза. Для того чтобы клиенты могли удобно решать свои банковские вопросы даже в нерабочие дни, ряд филиалов банка в Баку и регионах будет функционировать по специальному графику.



24, 25, 26, 27 и 30 марта с 10:00 до 16:00 обслуживание физических лиц будет осуществляться в офисе "ЦКО" (ст/м 20 января) и в филиалах "Халглар", "Нариманов", "Меркез", "Элмляр", "Мардакан", "Сумгаит", "Барда" и "Лянкяран".



30 марта, помимо указанных филиалов, в это же время будут также открыты филиалы "Садарак", "Забрат", "Гянджа", "Агджабеди", "Сальян", "Товуз", "Масаллы", "Габала", "Шамахы", "Загатала" и "Хачмаз".



Филиалы "Сахиль", "Ахмедлы" и "Иншаатчылар" будут работать с 10:00 до 16:00 во все выходные, включая праздничные дни.



В преддверии праздников Yelo Bank также предлагает выгодные финансовые решения. Клиенты могут оформить потребительский кредит на сумму до 50 000 манатов по ставке от 8,9% годовых. Кроме того, доступен кредит под залог золота - оптимальное решение для тех, у кого нет официального трудоустройства или имеются вопросы по кредитной истории. При предоставлении золотых изделий можно получить наличные средства до 50 000 AZN по ставке от 1% в месяц.



С адресами филиалов можно ознакомиться по ссылке: http://ylb.az/filiallar.



