Стало известно время праздничных намазов

Обнародовано время проведения праздничного намаза по случаю праздника Рамазан (Ид аль-Фитр) в мечетях Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, 20 марта в 08:00 в Баку первый праздничный намаз будет совершен в Мечети Аждарбей.

В Мечети Тезепир праздничный намаз состоится в 09:00.

Ожидается, что намаз будет совершен под руководством председателя Управления мусульман Кавказа, шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде.

Отметим, что в фетве, распространенной сегодня Советом газиев Управления мусульман Кавказа, говорится, что одним из важных деяний поста является выплата фитр-закята. Его необходимо выплачивать в последний день месяца Рамадан - вечером накануне праздника после вечернего намаза. Рекомендуемый размер фитр-закята составляет 10-15 манатов на человека.