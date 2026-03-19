Какой будет погода в Азербайджане на праздники?

Обнародован прогноз погоды по стране на праздничные дни - 20-22 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове 20 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем местами возможен дождь. Ночью и утром местами будет туман, будет дуть юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем - 10-14° тепла.

21 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Юго-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура ночью 6-8°, днем 12-17° тепла.

22 марта также ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Подует северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 6-8°, днем - 11-16° тепла.

В Нахчыване (Нахчыван, Джульфа, Ордубад, Садарак, Шахбуз и Шарур) 20-21 марта ожидаются осадки, в горных районах - снег. Местами осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. 22 марта погода в основном будет без осадков, местами ожидается туман, подует умеренный западный ветер. Температура ночью 2-7° тепла, в горах - до 3° мороза, днем 10-15° тепла.

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Физули, Агдаме, а также в Дашкесане, Гедабеке и Гёйгёле 20 марта ожидаются осадки и снег. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град. С утра 21 марта до дневных часов 22 марта ожидается перерыв в осадках. Местами будет туман, подует умеренный западный ветер. Температура ночью 0-5°, днем 5-10°, местами до 14° тепла.

В Восточном Зангезуре (Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин, Зангилан) 20 марта ожидаются осадки и снег. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град. С утра 21 марта до дневных часов 22 марта ожидается перерыв в осадках. Местами будет туман, подует умеренный западный ветер. Температура ночью 0-5°, днем 5-10°, местами до 14° тепла.

В Газахе, Гяндже, Самухе, Гёранбое, Тертере, Шамкире, Товузе и Нафталане 20 марта ожидаются осадки и снег. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град. С утра 21 марта до вечера 22 марта ожидается перерыв в осадках. Местами будет туман, подует умеренный западный ветер. Температура ночью 5-10°, днем 10-15°, 22 марта местами до 20° тепла.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе и Гусаре 20 марта ожидаются осадки и снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. 21-22 марта в большинстве районов погода будет в основном без осадков. Местами ожидается туман, подует умеренный западный ветер, временами усиливающийся. Температура ночью 5-10°, днем 10-15°, 22 марта местами до 20° тепла.

В Евлахе, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Барде, Бейлагане, Сабирабаде, Мингечевире, Билясуваре, Саатлы, Гёйчае, Уджаре, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне и Нефтчале 20 марта ожидаются осадки. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы. 21-22 марта погода в основном будет без осадков. Местами ожидается туман, подует умеренный западный ветер. Температура ночью 5-10°, днем 11-16°, 22 марта местами до 20° тепла.

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Билясуваре и Джалилабаде 20 марта местами ожидается дождь. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. 21-22 марта в большинстве районов погода будет в основном без осадков. Местами будет туман, подует северо-восточный ветер. Температура ночью 8-10°, днем 12-17°, в горах ночью 3-6°, днем 6-8° тепла.

