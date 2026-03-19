В Баку организовали грандиозный праздник Новруз

Новруз - самый любимый праздник нашего народа - с особым размахом и большой любовью отмечается не только во всех уголках страны, но и в столице Баку.

Как передает Day.Az, в новом парке отдыха, расположенном рядом со станцией метро "Гянджлик" и введенном в эксплуатацию в прошлом году, при совместной организации гуманитарного отдела Исполнительная власть города Баку и Общественное объединение "Региональное развитие" для жителей Баку, многочисленных гостей города, а также воспитанников детских домов и учащихся интернатных школ был организован масштабный новрузовский праздник под названием "Весна приходит в наши души".

В украшенном с большим вкусом парке, где царила праздничная атмосфера, были установлены шатры, в которых демонстрировались образцы народно-прикладного искусства. В мероприятии приняли участие всадники в национальной одежде с государственными флагами в руках, а также Кёса, Кечал, Бахар гызы, барабанщики, жонглёры, пехлеваны и музыканты в сопровождении верблюдов и пони.

Во время мероприятия на сцене, установленной в центре, наряду с популярными представителями искусства выступили танцевальные коллективы, канатоходцы продемонстрировали своё мастерство, а на спортивной площадке состоялись показательные выступления по зорхане, борьбе, перетягиванию каната и гимнастике.

Кроме того, в шатрах прошли мастер-классы по различным направлениям, участников угощали пахлавой и чаем. Главные персонажи Новруза - Кёса, Кечал и Бахар гызы - развлекали собравшихся и вместе с жителями танцевали вокруг праздничного костра.

Праздничное мероприятие, продолжавшееся в течение всего дня, вызвало у участников большую радость и создало настоящее праздничное настроение.