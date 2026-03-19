Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с праздниками

В условиях нестабильной погоды, вызванной наступлением весеннего сезона, может наблюдаться распространение респираторных заболеваний, а также рост случаев сезонного гриппа.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства здравоохранения, в связи с совпадением в этом году дат праздников Новруз и Рамазан, в ближайшие недели ожидаются праздничные торжества и различные массовые мероприятия.

В целях защиты здоровья населения, предотвращения распространения инфекционных заболеваний Министерство здравоохранения рекомендует гражданам использовать средства индивидуальной защиты, защищающие дыхательные пути, во время массовых мероприятий и в местах скопления людей в предстоящие праздники и выходные дни, соблюдать гигиену рук, следить за питанием и включать в свой ежедневный рацион продукты, богатые витаминами.

В то же время, учитывая нестабильность погоды в весенний сезон, рекомендуется выбирать верхнюю одежду в соответствии с погодными условиями. "Каждый гражданин должен уделять особое внимание и проявлять ответственность за свое здоровье, беречь себя и окружающих", - говорится в сообщении минздрава.