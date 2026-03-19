Иран нанес удар по Министерству безопасности Израиля

Армия Ирана заявила о нанесении ударов по военным и объектам безопасности на территории Израиля в ответ на убийство министра разведки Исмаила Хатиби.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление распространило управление по связям с общественностью иранской армии.

Сообщается, что в ходе атак с применением беспилотников были поражены здание Министерства национальной безопасности Израиля, офис телеканала "Канал 13" в Тель-Авиве, а также объекты Сухопутных войск на военной базе "Арар".

В иранской армии охарактеризовали Министерство национальной безопасности Израиля как "центр управления кризисами", "Канал 13" - как "инструмент психологических операций против Ирана", а базу "Арар", расположенную у границ с Сирией и Ливаном, - как "глаз режима".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.