Опасная уязвимость найдена в миллионах iPhone

Компания Google совместно с компаниями iVerify и Lookout обнаружила критическую уязвимость в операционной системе iOS 18, условно названную DarkSword, которая угрожает сотням миллионов устройств iPhone.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на​ Wired.

По данным исследователей, DarkSword представляет собой комплекс из шести взаимосвязанных уязвимостей. Эксплуатация происходит через вредоносные веб-страницы, замаскированные под популярные сайты. При переходе на такой ресурс на устройстве незаметно активируется вредоносный код.

Особенность атаки заключается в возможности выполнения кода с привилегиями ядра системы, что предоставляет злоумышленникам полный контроль над устройством. Это позволяет получать доступ к конфиденциальной информации: паролям, мультимедийным файлам, истории браузера и данным встроенных приложений.

Под угрозой также находятся переписки в популярных мессенджерах, таких как iMessage, WhatsApp и Telegram. Кроме того, существует риск компрометации учетных данных криптовалютных кошельков.

Уязвимость затрагивает версии iOS 18.4-18.7. Apple устранила проблему в более поздних обновлениях, включая iOS 18.7.2, iOS 18.7.3, а также в следующей версии - iOS 26.