Опасная уязвимость найдена в миллионах iPhone
Компания Google совместно с компаниями iVerify и Lookout обнаружила критическую уязвимость в операционной системе iOS 18, условно названную DarkSword, которая угрожает сотням миллионов устройств iPhone.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Wired.
По данным исследователей, DarkSword представляет собой комплекс из шести взаимосвязанных уязвимостей. Эксплуатация происходит через вредоносные веб-страницы, замаскированные под популярные сайты. При переходе на такой ресурс на устройстве незаметно активируется вредоносный код.
Особенность атаки заключается в возможности выполнения кода с привилегиями ядра системы, что предоставляет злоумышленникам полный контроль над устройством. Это позволяет получать доступ к конфиденциальной информации: паролям, мультимедийным файлам, истории браузера и данным встроенных приложений.
Под угрозой также находятся переписки в популярных мессенджерах, таких как iMessage, WhatsApp и Telegram. Кроме того, существует риск компрометации учетных данных криптовалютных кошельков.
Уязвимость затрагивает версии iOS 18.4-18.7. Apple устранила проблему в более поздних обновлениях, включая iOS 18.7.2, iOS 18.7.3, а также в следующей версии - iOS 26.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре