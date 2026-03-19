В Азербайджане объявлено "желтое" предупреждение
В связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Азербайджана, 20 марта в некоторых регионах объявлено желтое предупреждение из-за ожидаемой ветреной погоды.
Согласно предупреждению, в Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Гобустане, Гяндже, Дашкесане, Гедабеке, Геранбое, Нафталане, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Физули, Газахе, Агстафе, Товузе, Ширване, Лерике, Ярдымлы, Евлахе и Мингячевире ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.
