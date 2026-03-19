В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Monument Watch.

Day.Az представляет публикацию:

Сотрудники платформы Monument Watch, которые якобы "мониторят" культурное наследие Карабаха, снова включили свою любимую пластинку "Ой, как же нас обижают". В отчетах за 2025 год - сплошной трагический надрыв, вселенская скорбь и легкий привкус испанской грусти: азербайджанцы, ужас-ужас, посмели снести памятник "героям арцахской" войны.

Курам на смех, честное слово. Наблюдать, как целая "академическая" контора с серьезными лицами составляет каталоги строительного мусора, выдавая каждый обломок за "бесценное наследие", - это уже не просто жалкое зрелище, это цирковой номер высшего класса.

Но давайте включим банальный здравый смысл. Представьте: хозяин дома возвращается спустя тридцать лет изгнания. Заходит во двор. А там, посреди его цветника, красуется монумент в честь тех, кто вырезал его родных. И что? Он теперь обязан каждое утро натирать эту глыбу до блеска, сдувать пылинки гусиным пером и возлагать букетики пионов?

Ответ очевиден, а потому - идите вы лесом со своим "культурным наследием"!

Это не "наследие", это наглая метка оккупации, отлитая в бетоне на костях чужих семей. Требовать от Азербайджана бережно сохранять алтарь людям, которые устраивали резню в Ходжалы, - это уже не наглость. Это диагноз. Политическая шизофрения в острой стадии, с галлюцинациями о "геноциде бетона".

Впрочем, выход был: если товарищам из Monument Watch так дороги их каменные идолы палачей - надо было их забрать с собой. Установили бы в центре Еревана. Или в гостиной у Гамлета Петросяна, "научного" руководителя проекта. Или в спальне, прямо над кроватью. И любовались бы на здоровье, целуя на ночь. Никто не мешает. Только не надо навязывать этот культ остальному миру под соусом "общечеловеческих ценностей".

В итоге Monument Watch остается только одно: продолжать профессионально рыдать в подушку и писать отчеты дрожащими пальцами. Время их архитектурного доминирования на чужих могилах истекло. Реальность бывает жестокой, особенно когда за ней стоит историческая справедливость, а не очередной грант на "мониторинг".