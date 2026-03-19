Пашинян вновь раскритиковал Декларацию независимости
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Вопрос Декларации независимости и нашей Конституции - это наш внутренний вопрос, вопрос внутренней повестки. Это необходимо для того, чтобы правильно позиционировать нас в мире.
Декларация независимости - декларация конфликта, а в результате - декларация зависимости. И в ближайшее время я, возможно, также покажу это через анализ текста", - сказал Пашинян.
