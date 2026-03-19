Dostoevski FM: Хроника Мордасова - готовится новшество для бакинской сцены

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре приступили к репетициям нового спектакля "Dostoevski FM: Хроника Мордасова", который будет поставлен по мотивам повести Федора Достоевского "Дядюшкин сон", передает Day.Az.

Постановщиком, автором инсценировки и музыкального оформления выступает Микаил Микаилов. Художник-постановщик - Мустафа Мустафаев, художник по свету - Рафаэль Гасанов, ассистент режиссера - Фарида Зульфугарлы.

Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров встретился с творческим коллективом, поздравил с началом репетиций нового сценического произведения и пожелал успехов в работе.

В спектакле задействованы заслуженные артисты Санубер Искендерли, Айшад Мамедов, Эльшан Рустамов, а также актеры Лала Сулейманова, Нармина Магеррамова, Джавидан Новрузов, Вюсал Мустафаев, Нигяр Гюльахмедова, Рада Насибова и Гюнай Акберова.

В центре сюжета хитроумная и амбициозная Марья Александровна, стремящаяся выдать свою дочь Зинаиду замуж за состоятельного пожилого князя. Прибывший в город князь оказывается человеком странным, с ослабленной памятью и легко поддающимся влиянию. Марья Александровна убеждает его, что он сделал предложение ее дочери, однако дальнейшее развитие событий принимает неожиданный оборот: очнувшись, князь утверждает, что все произошедшее было лишь сном. Это приводит к череде комических ситуаций и громкому скандалу.

