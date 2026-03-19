Сколько стоят новрузовские сладости

В преддверии Новруза резко вырос спрос на традиционные праздничные сладости - шекербуру, пахлаву, бадамбуру и гогал. Одновременно наблюдается и повышение цен. Покупатели отмечают, что по сравнению с обычными днями эти сладости продаются значительно дороже.

Как сообщает Day.Az, на данный момент цены выглядят следующим образом:

Пахлава продается по цене от 17 до 25 манатов за килограмм;

Шекербура - от 1 до 1,70 маната за штуку;

Бадамбура предлагается в диапазоне 1-1,50 маната;

Гогал стоит от 50 гяпиков и в некоторых местах достигает 2 манатов.

Покупатели признают, что несмотря на рост цен, им приходится покупать сладости для праздничного стола. Часть людей старается экономить, приобретая меньшее количество каждого вида. По их словам, в целом на сладости для праздничного стола уходит от 100 до 200 манатов.

Продавцы также подтверждают рост цен и объясняют его подорожанием сырья. В частности, сливочное масло подорожало с 20-24 до 30-35 манатов, а очищенный фундук - с 8 до 22-23 манатов. Это напрямую отразилось на стоимости продукции.

Так, если в прошлом году шекербура продавалась по 1 манату, то сейчас ее цена достигает 1,70 маната. Пахлава, стоившая около 15 манатов, теперь продается от 17 манатов и выше.

Наибольшим спросом в кондитерских пользуются шекербура и пахлава, затем идет гогал.

В ряде регионов готовят и особые новрузовские сладости. Например, в Шеки популярны рисовая халва и знаменитая шекская халва. Их стоимость также выросла: если ранее она составляла 7-8 манатов, то сейчас достигает 10-11 манатов.

В целом только сладкая часть праздничной хончи обходится примерно в 160-200 манатов.