Увеличено число заместителей министра труда и соцзащиты населения

Увеличено число заместителей министра труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменениях, внесенных в "Положение о Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики", утвержденных соответствующим указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, количество заместителей министра, назначаемых и освобождаемых от должности Президентом Азербайджана, увеличено до 5.

Отметим, что ранее у министра было четыре заместителя.