В Азербайджане установлены минимальные размеры зарплат по должностям государственной службы

Установлены минимальные размеры месячных должностных окладов по административным и вспомогательным должностям государственной службы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, минимальный размер месячного должностного оклада государственных служащих в государственных органах Азербайджанской Республики установлен на уровне 1170 манатов для административных должностей и 760 манатов - для вспомогательных должностей.