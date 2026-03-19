В Азербайджане установлены минимальные размеры зарплат по должностям государственной службы
Установлены минимальные размеры месячных должностных окладов по административным и вспомогательным должностям государственной службы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно указу, минимальный размер месячного должностного оклада государственных служащих в государственных органах Азербайджанской Республики установлен на уровне 1170 манатов для административных должностей и 760 манатов - для вспомогательных должностей.
