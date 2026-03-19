Рождение звезд: Yeni adlar открывает новые имена на большой сцене

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта "Yeni adlar" (Новые имена) была представлена интересная программа с участием Бакинского государственного камерного оркестра под руководством дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, передает Day.Az.

Программа концерта объединила шедевры классической и современной музыки, и была направлена на демонстрацию искусства молодых и талантливых исполнителей. В первой части вечера солист Эльчин Мамедов (фортепиано) с высоким профессионализмом исполнил Концерт №5 для фортепиано с оркестром (фа минор) выдающегося представителя мировой классической музыки И.С. Баха.

В продолжение программы прозвучал Концерт для фортепиано и струнных (op. 136) одного из ярких композиторов XX века А. Шнитке. В этом произведении в качестве солистки выступила Наргиз Кенгерли, чья интерпретация произвела глубокое эмоциональное впечатление на слушателей.

Проект "Новые имена" имеет особое значение с точки зрения расширения сценического опыта молодых исполнителей и их представления широкой аудитории.

Вечер завершился аплодисментами, исполнители подарили слушателям незабываемые впечатления.

