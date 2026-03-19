Регистрация на Бакинский марафон 2026 продолжается

Продолжается регистрация на Бакинский марафон 2026, который состоится 3 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Желающие принять участие в полном марафоне на 42 км могут зарегистрироваться до 25 апреля на сайте www.marathon.az или в регистрационных пунктах в 28 Mall, Deniz Mall и Ganjlik Mall. Для студентов регистрация бесплатная.

Отметим, что с 2016 года в Баку традиционно проводился полумарафон на 21 км, однако в этом году он впервые пройдет в формате полного марафона на 42 км. Как и прежде, старт будет дан на Площади Государственного флага, а финишная линия на этот раз расположится на территории Sea Breeze.

Кроме того, участников и зрителей марафона ждет развлекательная программа. В стартовой зоне будут организованы различные развлекательные площадки, зона разминки для спортсменов, а на большой сцене состоится концерт с участием популярных исполнителей.

На всем протяжении маршрута будут созданы мотивационные зоны, а также организованы пункты с водой и первой медицинской помощью. Всего вдоль маршрута будет действовать 20 развлекательных точек.

Награждение на Бакинском марафоне 2026 также запомнится нововведениями. Мужчины и женщины, занявшие первые три места в забеге на 42 км, получат сертификаты и денежные призы.

Также принято решение наградить участников, преодолевших более короткие дистанции. Так, первые 2000 человек, которые не смогут пробежать 42 км, но преодолеют 21 км, получат медали и сертификаты, а участникам, завершившим дистанцию 10 км, будут вручены сертификаты.

Отдельно будут награждены "первый студент на финише" (мужчина и женщина), "самый возрастной участник" (мужчина и женщина), а также "первый корпоративный участник" (мужчина и женщина).

Отметим, что подобные марафоны ранее проводились в Лондоне, Париже, Нью‑Йорке, Берлине, Барселоне, Стамбуле и других городах. С 2016 года к этой традиции присоединился и Баку, ежегодно собирая на марафоне тысячи местных и иностранных участников.