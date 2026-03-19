Когда победа становится ловушкой: повторит ли Иран судьбу Ирака?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья, посвященная параллелям между войной США против Ирака в 2003 году и нынешним обострением вокруг Ирана.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Войны почти никогда не заканчиваются в тот момент, когда победитель объявляет о победе. Они продолжаются в руинах институтов, в распаде социальной ткани, в мести униженных, в страхе соседей, в цинизме союзников и в политическом похмелье тех столиц, которые еще вчера были уверены в собственной правоте. Именно поэтому всякий разговор о военной операции США против Ирана немедленно вызывает в памяти Ирак 2003 года. Не потому, что две страны одинаковы. И не потому, что история буквально повторяется. А потому, что логика самоуверенной силы, вступающей в ближневосточную войну без ясного образа завтрашнего дня, слишком узнаваема.

Весной 2003 года мир наблюдал одну из самых театральных сцен начала нового века. 9 апреля в центре Багдада рухнула статуя Саддама Хусейна. Сначала жители пытались свалить ее своими силами: взбирались, набрасывали петлю на шею бронзового вождя, тянули, дергали, но не могли опрокинуть монумент. В конце концов понадобились американские солдаты и бронетехника. Табличку сорвали, постамент разбили, а сама сцена была превращена в символ: режим пал, история перевернулась, диктатор свергнут, новая эпоха началась.

На деле именно в этот момент и началась одна из самых тяжелых катастроф современной ближневосточной политики.

Война против Ирака началась всего за двадцать дней до этого. Сначала была мощная воздушная кампания, затем попытка обезглавить режим точечным ударом по самому Саддаму, затем быстрое продвижение войск и столь же быстрое ощущение, что сопротивление сломлено. А уже через три недели после падения багдадской статуи президент США Джордж Буш-младший появился на борту авианосца у берегов Калифорнии на фоне знаменитого транспаранта с надписью: "Миссия выполнена". Эта фраза потом будет преследовать всю американскую политику на Ближнем Востоке как символ самоуверенности, оказавшейся фатальной.

Потому что миссия не была выполнена. Она, по существу, даже не была до конца понята.

За внешне быстрой победой последовали годы крови, распада и стратегического унижения. Ирак превратился в арену затяжной гражданской войны, межконфессионального насилия, террористического подъема, внешнего вмешательства и институционального коллапса. По приблизительным оценкам, с 2003 по 2011 год от причин, связанных с войной, погибли около 461 тысячи человек. Для США эта кампания обошлась примерно в 3 триллиона долларов. Но еще тяжелее был не только материальный, а политический и моральный счет. Война изменила весь Ближний Восток, подорвала доверие к западным лидерам и оставила глубокий след в общественном сознании как на Западе, так и в самом регионе.

Сегодня, когда речь заходит о военном столкновении США с Ираном, тень Ирака неизбежно встает над каждым подобным обсуждением. Потому что в обоих случаях речь идет не просто о войне, а о войне выбора. О войне, на которую идут не потому, что уже нет никакого иного выхода, а потому, что кому-то в Вашингтоне кажется: момент удобен, противник ослаблен, окно возможностей открылось, риск оправдан, а последствия можно будет как-нибудь разгрести позже.

Именно это слово - "позже" - в ближневосточных войнах обычно оказывается самым страшным.

Почему был атакован Ирак

Если посмотреть на вторжение в Ирак без задним числом навязанной упрощенной схемы, станет ясно: у Вашингтона было сразу несколько мотивов. Они наслаивались друг на друга, спорили между собой, маскировались официальной риторикой и в конечном счете слились в единый импульс на войну.

Главным мотивом была смена режима. После войны в Персидском заливе 1991 года в американской элите оставалось ощущение незавершенности. Саддам был выбит из Кувейта, но не был устранен из Багдада. Для значительной части окружения Буша-младшего это воспринималось как ошибка, которую рано или поздно следовало исправить. Для самого Буша вопрос, вероятно, имел и личное измерение: его отец начал ту кампанию, а сам Саддам, как считалось, был причастен к планам покушения на бывшего американского президента.

Существовал и гуманитарный аргумент. Он тоже активно использовался. Хусейн действительно правил репрессивно, жестоко подавлял своих противников, применял химическое оружие против курдского гражданского населения в 1980-х годах. Для многих идея его свержения выглядела морально оправданной. В ту эпоху подобный подход хорошо вписывался в дух "либерального интервенционизма", когда западные элиты были убеждены, что военная сила может служить инструментом гуманитарного переустройства и политического спасения целых обществ. Опыт Балкан укрепил в этой среде веру в то, что внешнее вмешательство способно остановить зло и запустить правильную историю.

Но рядом с этим существовал и другой, более амбициозный замысел. Его носителями были те круги в Вашингтоне, которые считали, что Ближний Восток необходимо перекроить в интересах США: диктатуры, враждебные Америке, должны уйти, а на их месте должна утвердиться новая политическая архитектура, желательно демократическая и зависимая от американской силы. В этой логике Ирак был не финальной точкой, а лишь первым этапом. После Багдада многие уже поглядывали на Тегеран.

Затем произошли теракты 11 сентября 2001 года, и вся психологическая атмосфера в США изменилась. После ударов по башням-близнецам, Пентагону и Пенсильвании, где погибли 2977 человек, в американской политике резко усилились позиции тех, кто требовал восстановить устрашающую силу Америки и показать, что за удар по США будут платить дорого и долго. Хотя Ирак не имел отношения к этим атакам, именно он очень быстро стал удобной мишенью. Победа над талибами в Афганистане в конце 2001 года, достигнутая в короткие сроки, укрепила в Вашингтоне уверенность: американская военная машина способна быстро ломать враждебные режимы, а значит масштабная операция против Багдада тоже будет недолгой и успешной.

Но для общества и международной сцены требовалось другое обоснование. И оно было найдено в теме оружия массового уничтожения. Мир начали убеждать, что Ирак разрабатывает ядерное, химическое, биологическое оружие и средства его доставки. Именно этот аргумент оказался наиболее удобным. Он позволял мобилизовать страх, дисциплинировать сомневающихся, апеллировать к международному праву и резолюциям ООН. В США и Британии именно угроза запрещенного оружия стала главным инструментом получения общественной поддержки.

Позже выяснилось, что эта конструкция была не только слабой, но и внутренне неискренней. Оружие массового уничтожения оказалось не фундаментальной причиной войны, а политическим упаковочным материалом для уже принятого решения. Когда война начинается не из-за той причины, которую публично называют, это всегда означает, что политический центр операции изначально заражен ложью. А ложь в войне имеет особенность: она быстро возвращается к тем, кто ее произносил, в виде утраты доверия, политической эрозии и стратегических провалов.

Почему в фокусе оказался Иран

Ситуация вокруг Ирана строится по иной конфигурации, но и здесь заметно то же опасное переплетение мотивов. Вокруг возможной или уже начатой силовой линии против Тегерана в американской политике фигурируют сразу несколько целей: ослабление иранского военного потенциала, предотвращение создания ядерного оружия, смена режима ради появления более удобной для Запада власти, а также желание использовать внутреннее недовольство в самой Исламской Республике, где протестные выступления подавлялись силой.

Важнейшим ускорителем нового подхода стало нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. После этого события израильская стратегическая логика изменилась радикально. В Иерусалиме стали иначе оценивать допустимые риски и гораздо жестче смотреть на сам Иран и на всю сеть его союзников и прокси-структур. Это привело к расширению ударной логики по всему региональному периметру, а для США открыло возможность перейти от прежних колебаний к более резким действиям.

Однако здесь начинается ключевое отличие от 2003 года - и оно отнюдь не утешительное.

Перед вторжением в Ирак администрация Буша месяцами выстраивала публичное обоснование войны. Идет ли речь о манипуляции или о самообмане, но попытка создать внятную линию легитимации все-таки предпринималась. Происходили дебаты, велась политическая мобилизация общества, звучали обращения к международным институтам, искались союзники, обсуждались коалиции, формулировались юридические аргументы. Все это не спасло Вашингтон от колоссальной ошибки, но само наличие такой процедуры говорило о том, что старый международный порядок еще сохранял значение.

В ситуации с Ираном многое выглядит иначе. Здесь нет даже прежней имитации обстоятельного консенсуса. Нет многомесячной кампании убеждения американского общества. Нет серьезной попытки искать широкую международную легитимность через ООН. Нет ясного, последовательного и дисциплинированного объяснения, зачем начинается военное действие, каковы его пределы и что считать конечным результатом. Более того, создается впечатление, что сам президент США Дональд Трамп до последнего колеблется, а его позиция меняется в зависимости от текущего круга общения, давления аппаратных групп и конкретного политического дня.

Это очень важный симптом. Он говорит не только о стиле одного лидера, но и о состоянии всей эпохи. Мир, в котором велась иракская война, был миром кризисного, но еще живого либерального международного порядка. Мир, в котором разыгрывается иранский сюжет, уже гораздо ближе к распаду прежних правил. Международное право перестает быть даже удобной ширмой. ООН не рассматривается как необходимый механизм одобрения. Коалиционная дипломатия уступает место ситуативным ударам. А политическое обоснование войны заменяется нервной импровизацией.

Такой переход делает ситуацию не более честной, а более опасной. Потому что когда власть перестает даже изображать необходимость внятного объяснения, это означает, что пространство для произвола расширилось, а пространство для контроля сузилось.

Ирак и Иран: сходства и различия

Между Ираком Хусейна и Ираном существует принципиальная разница. Ирак в 2003 году был жесткой, но во многом уже истощенной персоналистской диктатурой, ослабленной санкциями, предыдущей войной, международной изоляцией и внутренним износом. Иран - это гораздо более сложное государство. У него иная историческая глубина, иная политическая структура, иная социальная динамика, иная степень идеологической институционализации. Исламская Республика - не просто режим одного человека. Это многослойная система: религиозная легитимность, силовые структуры, параллельные центры влияния, идеологические институты, революционная память, региональные сети и мощный государственный аппарат.

Поэтому соблазн механически перенести иракский сценарий на Иран изначально ошибочен. Но столь же ошибочно думать, что именно из-за этой разницы американская интервенционная логика будет менее разрушительной. Наоборот: чем сложнее государство, тем тяжелее последствия ударов по нему, если цель не ограничена узкой военной задачей, а начинает касаться самого режима, его устойчивости и будущего страны.

В Ираке смена режима была достигнута быстро именно потому, что она осуществлялась не только авиацией, но и сухопутной силой. В 2003 году было развернуто около 150 тысяч военнослужащих. Именно это обеспечило быстрый крах хусейновской власти, хотя сам Саддам сумел скрыться и был схвачен позднее. В иранском случае Вашингтон, судя по заявлениям и общей логике действий, стремится избежать подобной сухопутной вовлеченности. Это понятно: американская элита не хочет повторения иракской оккупации, многолетнего контрповстанческого кошмара и политического истощения. Но здесь возникает парадокс. Если от наземной кампании отказываются, то и возможности для реальной смены режима резко сокращаются. С воздуха государство можно искалечить, но очень трудно политически заменить.

В теории можно попытаться опереться на внутренние повстанческие силы. В иранском контексте периодически звучат разговоры о возможном вооружении курдов и других противников режима. Но и это иллюзия простого решения. В Ираке курды в 2003 году действительно сыграли важную роль, однако они действовали в условиях масштабной американской военной операции, а не вместо нее. Перенести эту модель на Иран без огромного внешнего участия почти невозможно.

Следовательно, США оказываются в очень неудобной промежуточной позиции. Если их цель - лишь ослабить ракетный и военно-морской потенциал Ирана, нанести болезненный удар и отступить, это один сценарий. Если же речь действительно идет о смене режима, то без гораздо более глубоких обязательств эта задача почти недостижима. А если обязательства углублять не готовы, то неизбежно возникает путаница между декларируемой целью и реальным инструментарием. Именно такая путаница и стала одним из главных проклятий войны 2003 года.

Британский урок: союзничество, которое подрывает доверие

В иракской кампании 2003 года Соединенные Штаты действовали не в одиночку. Их важнейшим союзником была Великобритания. Премьер-министр Тони Блэр сделал тогда ставку на почти безусловную политическую связку с Вашингтоном. Его знаменитое обещание поддержать Буша "вне зависимости от обстоятельств" стало символом той степени личной и стратегической вовлеченности, которую Лондон выбрал накануне войны.

В основе этой линии лежала старая британская логика: чем теснее контакт с США, тем больше шансов влиять на принятие американских решений. Блэр исходил из того, что особые отношения между Лондоном и Вашингтоном дают Британии уникальный доступ к центру мировой силы. Он верил, что лучше быть внутри американского проекта и пытаться его корректировать, чем стоять в стороне и наблюдать за происходящим без всякого рычага воздействия.

Однако на практике эта стратегия обернулась тяжелой политической ценой. Даже в ближнем круге самого Блэра существовали серьезные сомнения по поводу того уровня преданности, который он демонстрировал. Критики задавались вопросом, получил ли Лондон хоть что-то взамен. Да, Британия подтолкнула США обратиться в ООН, но Вашингтон сделал это скорее неохотно, чем убежденно, и в итоге не добился желаемого результата. Когда у Блэра появилась возможность дистанцироваться, он отказался, опасаясь удара по двусторонним отношениям и по собственному представлению о роли Британии.

Потом выяснилось, что аргумент об оружии массового уничтожения рассыпается. И именно в этот момент Британия заплатила по самому болезненному счету - по счету доверия. Общество увидело, что его втянули в войну под обоснованием, которое не выдержало столкновения с реальностью. Это подорвало веру не только в конкретное правительство, но и в саму политическую речь как таковую. После Ирака любая новая военная аргументация Запада начала встречаться с куда большим подозрением.

Этот урок имеет прямое значение и для нынешнего кризиса вокруг Ирана. На этот раз Соединенные Штаты опираются прежде всего на Израиль, а не на Британию или широкую коалицию западных союзников. Премьер-министр Кир Стармер демонстрирует иную осторожность: он предпочел не позволять использовать британские базы для первого удара, хотя затем допустил их использование в оборонительных целях. В этом решении, вероятно, соединились и память об иракской травме, и слабость собственных внутриполитических позиций, и трезвое понимание того, что влияние Лондона на президента Трампа несопоставимо с тем, каким оно было при Буше и Блэре.

Но в этой истории есть и более глубокий вопрос. Не просто о том, как Британия реагирует на американскую войну, а о том, насколько вообще расходятся стратегические траектории двух стран. В сфере безопасности и разведки их связи по-прежнему тесны. Однако создается впечатление, что прежняя близость все больше держится на инерции прошлого, тогда как Америка сама активно размывает тот международный порядок, в котором Британия десятилетиями чувствовала себя соархитектором. Когда система правил подрывается уже не врагами Запада, а самими США, традиционное союзничество начинает терять прежний смысл.

Самая опасная параллель: отсутствие плана

Если искать главную параллель между Ираком-2003 и возможным повторением ошибки в Иране, то она заключается не в формальном поводе для войны и не в персоналиях лидеров. Она заключается в отсутствии ответа на вопрос: что будет потом?

Иракская война часто воспринимается как пример провала разведданных или политической манипуляции. Но ее фундаментальный крах начался в тот момент, когда после военной победы выяснилось: единого плана послевоенного устройства нет. В Вашингтоне существовали разные, порой взаимоисключающие представления о будущем Ирака. Одни хотели быстро передать иракцам ответственность. Другие мечтали построить образцовую демократию и сделать Багдад витриной нового Ближнего Востока. Третьи полагали, что достаточно убрать Саддама, а дальше процесс сам каким-то образом вырулит в правильную сторону. В результате послевоенное планирование оказалось поразительно слабым для такой масштабной операции.

Это и стало началом катастрофы. Сносить государство оказалось легко. Создать новое - невозможно теми средствами, которыми располагала оккупационная администрация. Были разрушены армия, бюрократия, управленческая вертикаль, баланс страха и подчинения, удерживавший страну в рамках жестокой, но целостной модели. На месте рухнувшего режима возник не вакуум свободы, а вакуум власти. А вакуум власти на Ближнем Востоке почти никогда не остается пустым. Его быстро заполняют милиции, внешние игроки, конфессиональная мобилизация, криминальные сети, радикальные проповедники, месть и страх.

Сегодня в рассуждениях о войне против Ирана вновь слышится знакомая опасная нота. Цели формулируются размыто. Конечный образ победы неясен. Масштаб обязательств скрыт. Предел вмешательства не определен. Иногда звучит тема смены режима, затем делается шаг назад и подчеркивается, что решать судьбу страны должен сам иранский народ. Иногда акцент переносится на ослабление военной мощи, иногда - на ядерную программу, иногда - на региональную безопасность. Эта расплывчатость может казаться тактическим преимуществом, позволяющим в любой момент объявить успехом практически любой результат. Но именно такая логика и является преддверием стратегического провала.

Потому что война без четко сформулированного "потом" очень быстро становится войной без четко сформулированного "зачем".

Ирак после Саддама: выиграл не тот, кто воевал

Есть еще одна параллель, которую в Вашингтоне вспоминают неохотно. Вторжение в Ирак не привело к тому Ближнему Востоку, о котором мечтали его архитекторы. Демократия не покатилась победоносной волной по региону. Диктатуры не рухнули одна за другой. Наоборот, вторжение принесло наибольшую геополитическую выгоду именно Ирану.

Это один из самых жестоких парадоксов той войны. Главный региональный противник Тегерана - режим Саддама Хусейна - был уничтожен американскими руками. В результате Иран получил возможность расширить свое влияние в Ираке и далеко за его пределами. Послевоенная иракская реальность открыла для него новые каналы воздействия: через партии, милиции, религиозные сети, силовые структуры и политическое посредничество. То, что задумывалось как укрепление американского порядка, в значительной мере обернулось усилением иранского присутствия в регионе.

Одновременно война в Ираке способствовала росту террористической угрозы для Запада. Она не стабилизировала регион, а, наоборот, радикализировала его значительную часть. Войны вообще редко производят тот результат, который в них изначально декларируется. Особенно на Ближнем Востоке, где любое силовое вмешательство немедленно входит в соприкосновение с исторической памятью, религиозными линиями раскола, племенными структурами, социальным унижением и геополитической конкуренцией соседей.

Поэтому главный вопрос в отношении Ирана звучит предельно просто: кто именно выиграет, если государственная конструкция Исламской Республики будет серьезно повреждена? И здесь ответ далеко не очевиден. Вряд ли автоматически победят те силы, которые в западном воображении принято называть "умеренными" или "демократическими". Гораздо вероятнее другой набор последствий: расползание силового хаоса, обострение этнорегиональных линий, усиление наиболее жестких и закрытых элементов внутри самой системы, рост антиамериканской консолидации, региональная цепная реакция и затяжной режим нестабильности от Ирака до Персидского залива.

Иран - не Ирак, но урок все тот же

Нужно подчеркнуть: Иран и Ирак - разные страны. Иран - это не иракская калька и не готовая декорация для нового 2003 года. Иран имеет гораздо более сильную государственную традицию, более плотную национальную идентичность, более сложную систему центров силы и более глубокую историческую память. Он умеет терпеть давление, перерабатывать кризисы и мобилизовываться перед внешней угрозой. Даже внутренние противники режима в такой ситуации не обязательно становятся союзниками внешнего удара. Напротив, история Ближнего Востока многократно показывала: внешняя атака может укрепить именно те структуры, которые предполагалось ослабить.

Но из этого не следует, что урок Ирака неприменим. Он применим как раз в самом главном пункте: государство разрушить легче, чем потом собрать его заново. И если в Иране уже началось разрушение отдельных частей государственного механизма - военной инфраструктуры, логистики, средств сдерживания, командной системы, политической координации, - то никто не может гарантировать, что последствием станет желаемая для США и их партнеров архитектура. Напротив, вероятность тяжелых, неуправляемых и долговременных эффектов в такой ситуации крайне велика.

Для союзников США это тоже означает перелом. Особенно для стран Персидского залива, которые и сами были объектами иранского давления и атак, но при этом прекрасно понимают цену регионального пожара. Для них вопрос безопасности больше не выглядит как простая зависимость от американского зонтика. Он превращается в мучительный выбор между краткосрочным ослаблением Ирана и долгосрочным риском оказаться рядом с огромной, раненой, обозленной и непредсказуемой силой, переживающей фазу внутренней деформации.

Что может объявить победой Трамп

В нынешней ситуации Дональд Трамп обладает тем преимуществом, которое одновременно является и слабостью: он может объявить победой почти любой исход. Именно отсутствие четкого плана и расплывчатость заявленных задач открывают для него широкий диапазон интерпретаций.

Он может сказать, что достаточно было подорвать ракетный и военно-морской потенциал Ирана. Может заявить, что задача смены режима никогда официально не ставилась, а будущее страны должны решать сами иранцы. Может представить нанесенный удар как восстановление американского сдерживания. Может объяснить отход от эскалации тем, что стратегический сигнал уже подан. Политически это удобно. Но стратегически такая модель слишком напоминает неусвоенный урок 1991 года, когда Саддам был вытеснен из Кувейта, но остался у власти в Багдаде. Тогда тоже можно было говорить о военном успехе. Однако за этим последовали годы напряженности, периодические бомбардировки, споры о запрещенных вооружениях и в конечном счете новая большая война 2003 года.

Если иранский режим останется у власти, но выйдет из конфликта ослабленным, униженным и ожесточенным, регион получит не развязку, а отсрочку новой фазы кризиса. И тогда нынешняя операция, как и многие ближневосточные войны до нее, окажется не концом проблемы, а только прологом к следующему акту.

Война как школа политического высокомерия

Самая большая опасность в войнах такого типа состоит в особом психологическом состоянии их инициаторов. Военные операции почти всегда начинаются в атмосфере уверенности, что политическая воля и техническое превосходство способны подчинить реальность. Но Ближний Восток десятилетиями опровергает эту самоуверенность. Здесь слишком многое не поддается простому расчету. Здесь внешняя сила часто недооценивает внутреннюю вязкость общества, живучесть сетей сопротивления, силу символического унижения и способность региональных игроков превращать поражение в новую форму мобилизации.

Ирак стал классическим примером того, как военная победа может обернуться стратегическим поражением. И не только потому, что разведка ошиблась, а политики преувеличили угрозу. А потому, что война была начата людьми, убежденными, что они управляют последствиями. На деле последствия начали управлять ими.

В этом смысле разговор об Иране - это не только разговор о Тегеране, Вашингтоне, Израиле или странах Персидского залива. Это разговор о самом состоянии западной силы. О том, сохранила ли она способность к стратегической скромности. Остается ли в ней понимание того, что разрушение чужого государства не эквивалентно построению нового порядка. И помнит ли она, что на Ближнем Востоке короткие войны часто рождают длинные тени.

Итог

Главный урок Ирака состоит не в том, что нельзя свергать диктаторов и не в том, что всякая война заведомо бессмысленна. Урок гораздо жестче и взрослее: любая военная операция, начатая без честного ответа на вопрос о политическом финале, превращается в азартную игру с судьбами миллионов. Легко начать войну под лозунгом безопасности, гуманизма, сдерживания или исторической необходимости. Намного труднее потом жить внутри тех руин, которые остаются после победных речей.

Именно поэтому нынешний иранский кризис так тревожно перекликается с Ираком-2003. Не потому, что сценарии совпадают по деталям. А потому, что совпадает интонация: самоуверенность на входе, расплывчатость целей, соблазн импровизации, пренебрежение международной рамкой и опасная вера в то, что исход можно будет назвать успехом по собственному усмотрению.

Но войны не любят произвольных определений. Они сами пишут свои выводы.

И очень часто эти выводы оказываются прямо противоположными тем, которые победители собирались произнести с трибуны.