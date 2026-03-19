Премьер-министр Али Асадов выразил соболезнования в посольстве Грузии

19 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил посольство Грузии в стране.

Отмечается, что А. Асадов оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии, видного религиозного деятеля Илии II.

