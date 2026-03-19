Премьер-министр Али Асадов выразил соболезнования в посольстве Грузии - ФОТО

19 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил посольство Грузии в стране. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров. Отмечается, что А. Асадов оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии, видного религиозного деятеля Илии II. Новость обновляется